Auto rammt Leitplanke

Auf dem Dach rutschte der Unfallwagen noch 25 Meter weiter. © Polizei Neustadt

Neustadt.Übermäßiger Alkoholkonsum und vermutlich überhöhte Geschwindigkeit haben in Neustadt an der Weinstraße zu einem filmreifen Unfall geführt. Wie die Polizei gestern mitteilte, war eine 53 Jahre alte Autofahrerin auf dem Weg von Lambrecht nach Neustadt mit ihrem Wagen in der Talstraße auf die Leitplanke geraten. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb 25 Meter weiter auf dem Dach liegen. Die Frau konnte sich leicht verletzt aus dem Pkw-Wrack befreien.

Da die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bemerkten, machten sie einen Test, der 1,31 Promille ergab. sin

