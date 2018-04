Auto richtet Chaos an

Anzeige

Landau.Ein regelrechtes Trümmerfeld hat ein Autofahrer bei einem Unfall in Landau hinterlassen. Wie die Polizei gestern mitteilte, setzte der 30-Jährige am Dienstagabend zu einem Überholmanöver an. Wegen einer Fehleinschätzung musste der Mann das Vorhaben aber abbrechen und abrupt auf die Bremse steigen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam rechts von der Straße ab. Der Wagen riss einen Zigarettenautomat und eine Straßenlaterne um und zerlegte die Außenbestuhlung einer Imbissbude. Das Auto stieß gegen einen geparkten Mazda und kam an einem Zaun zum Stehen.

Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 20 000 Euro. Der 30-Jährige blieb unverletzt, seinen Führerschein ist er aber vorerst los. jei