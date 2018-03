Auto rollt in den Neckar

Anzeige

Neckargemünd.Im Neckar gelandet ist der Fiat einer 37-jährigen Autofahrerin gestern Morgen im Neckargemünder Stadtteil Kleingemünd. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau ihren Wagen kurz zuvor in der Uferstraße geparkt und es offensichtlich versäumt, die Handbremse richtig anzuziehen. Gegen kurz vor 8 Uhr machte sich das Auto „selbstständig“ und rollte von dem abschüssigen Neckarlauer in den Fluss, wo es mit dem Motorraum eintauchte, während das Heck auf den Ufersteinen hängenblieb.

Zur Bergung rückte eine Spezialfirma an, die das Auto mit einem Kran aus dem Wasser zog. An dem Fiat älteren Baujahrs entstand durch den unfreiwilligen „Tauchgang“ wirtschaftlicher Totalschaden. Auch die Feuerwehr Neckargemünd und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Heidelberg waren vor Ort. Nach Angaben der Polizei wurden die Schiffe langsam an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach etwa zwei Stunden waren die Bergungsarbeiten beendet. agö

