Auto steckt in Leitplanke

Rhein-Neckar.Zu zwei Unfällen sind die Einsatzkräfte am Samstag auf die Autobahn 656 ausgerückt. Nach Polizeiangaben war ein 25-jähriger Opel-Fahrer gegen 11.40 Uhr alkoholisiert und stark übermüdet in Richtung Mannheim unterwegs. Am Autobahnkreuz schlief er kurz ein, kam auf der Parallelfahrbahn in Richtung A 6 rechts von der Straße ab und stieß mit den Aufpralldämpfern zusammen. Durch die Kollision driftete das Fahrzeug nach links, knallte gegen die Leitplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 25-Jährige und sein 32-jähriger Beifahrer verletzten sich und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden liegt bei 30 000 Euro.

Alkoholisiert und zu schnell war am späten Abend ein 64-jähriger BMW-Fahrer in Richtung Heidelberg unterwegs, als er an der Überleitung zur A 6 Richtung Heilbronn nach links von der Fahrbahn abkam. Wie die Polizei mitteilte, verkeilte sich das Fahrzeug in den trichterförmig zusammenlaufenden Leitplanken. Der Mann musste von der Feuerwehr über den Kofferraum aus dem Wrack befreit werden. Der Schaden liegt bei 73 000 Euro.

Video Lokales Mannheim: Pkw auf der A656 von der Fahrbahn abgekommen und zwischen Leitplanken eingekeilt - 01:11

