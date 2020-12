Auto touchiert Fußgängerin und fährt weiter - Zeugen gesucht

Dielheim.Ein Autofahrer hat am Mittwoch, 23.Dezember, eine Fußgängerin in der Horrenberger Straße verletzt Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, stieg die 28-Jährige gegen 7.30 Uhr aus ihrem geparkten Wagen aus, als ein Mercedes an ihr vorbeifuhr und sie am Arm touchierte. Die Frau rannte dem Flüchtigen noch mehrere Meter nach, jedoch ohne Erfolg.

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Fahrer aufgenommen, dessen Kennzeichen bekannt ist. Informationen rund um die Tat werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06222 / 57090 entgegengenommen.

