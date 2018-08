Auto überschlägt sich auf A6 - Eine Person schwer verletzt

Viernheim.Bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der A6 beim Autobahnkreuz Viernheim ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 36-jährige Autofahrer gegen 8 Uhr auf der A 6, in Höhe des Autobahnkreuzes Viernheim unterwegs. Nachderzeitigem Kenntnisstand bremste der Mann wegen eines vor ihm einscherenden Fahrzeugs ab, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Auto, welches sich daraufhin überschlug. Der Fahrer des einscherenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/87560 bei der Polizei zu melden.