Auto überschlägt sich auf L 637

Die Feuerwehr befreit den Fahrer aus dem Unfallwagen. © Marcus Schwetasch

Rhein-Neckar.Bei zwei Unfällen in der Region sind insgesamt vier Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein spektakulärer Zusammenstoß ereignete sich am Mittwochvormittag auf der L 637 zwischen Heidelberg-Wieblingen und Edingen-Neckarhausen. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer geriet gegen 11 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem Ford eines 66-Jährigen zusammen. Dessen Van überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der BMW drehte sich einmal um die eigene Achse und blieb entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung stehen. Der 25-Jährige und seine 22 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber angefordert, der jedoch nicht zum Einsatz kam.

Die Landstraße war zur Bergung der Fahrzeuge bis etwa 14 Uhr gesperrt. Der Schaden beläuft sich auf 60 000 Euro.

Bereits am Dienstagabend ist in Speyer bei einem Unfall eine 47-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Autofahrerin wollte auf ein Tankstellengelände fahren, als sie versehentlich zu stark auf das Gaspedal trat. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto und prallte gegen einen Fahnenmast. jei

