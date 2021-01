Auto überschlägt sich auf Parkplatz

VU Iggelheimer Straße © Polizei Speyer

Speyer.Ein 56-Jähriger hat sich am Montagmittag auf einem Parkplatz in Speyer mit seinem Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, beschleunigte das Fahrzeug auf dem Gelände eines Supermarkts plötzlich stark und fuhr gegen einen Zaun. Dabei habe sich das Auto überschlagen und auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer konnte laut den Beamten durch einen Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen und durch den Rettungsdienst erstversorgt werden. Ersten Ermittlungen nach soll der Mann unmittelbar vor dem Unfall einen Krampfanfall erlitten haben. Das Fahrzeug, an dem ein Schaden von rund 8000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. Der Schaden am Zaun belaufe sich auf rund 1500 Euro.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.01.2021