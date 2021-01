Ludwigshafen.Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen hat sich an der Kreuzung Kaiserwörthdamm/ Wegelnburgstraße eine Frau leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, habe ein 29-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Dessen Fahrerin wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.01.2021