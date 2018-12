Autobahn gesperrt

Äste blockierten die Fahrbahn der A 65 in der Nacht zum Sonntag. © Polizei

Neustadt.Das stürmische Wetter am Wochenende hat für mehrere Einsätze der Feuerwehr und der Polizei gesorgt. Wie die Beamten gestern mitteilten, knickten in der Nacht auf Sonntag an der A 65 im Bereich der Anschlussstelle Neustadt-Süd Bäume um und fielen auf die rechte Fahrspur, die ab 0.30 Uhr gesperrt werden musste. Wegen zunehmender Windstärke riegelte die Polizei von 1.30 Uhr bis 3.20 Uhr die gesamte Fahrbahn in Richtung Karlsruhe ab und leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Neustadt-Nord aus.

Gerüst fällt auf Baukran

In Landau kippten durch den starken Wind ein Gerüst und mehrere Bauzäune um. Die Aufbauten stürzten am Samstag auf den Bürgersteig und die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Im Heidelberger Stadtteil Wieblingen fiel ein Gerüst in der Nacht auf Sonntag gegen 1.45 Uhr in der Wundtstraße auf einen Baukran. Die Feuerwehr rückte mit fünf Einsatzwagen aus und sicherte die Unfallstelle. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Nicht durch den Sturm, sondern vermutlich wegen Unachtsamkeit ist am Samstag gegen 17 Uhr ein Tannenbaum auf die A 65 gefallen. In Fahrtrichtung Karlsruhe stieß ein 59-Jähriger mit seinem Auto kurz vor der Abfahrt Landau-Zentrum mit dem Baum zusammen. hhf

