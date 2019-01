Autobahnen marode

Rhein-Neckar.Von der aktuellen Staubilanz des ADAC ist die Mannheimer Verkehrspolizei nicht überrascht. „Deutschland ist ein Sanierungsfall“, sagte gestern der Leiter der Behörde, Dieter Schäfer, auf Anfrage. Kernaussage der Bilanz war, dass Deutschlands Autobahnen überquellen – 2018 gab es demnach einen Rekord mit mehr als 2000 Staus am Tag. Ein Plus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr (wir berichteten). Auch Autobahnen in der Region (A 5, A 6 und A 61) schafften es weit nach oben auf der Liste der Stauschwerpunkte. „Bei den vielen Dauerbaustellen ist das ja auch kein Wunder“, so der Verkehrspolizist. Viele Brücken seien sanierungsbedürftig, „und ein Umbau dauert lang“, sagte er. Eine Besserung sei also nicht in Sicht.

Unfallstatistik im Februar

An die Ergebnisse der Studie ist der ADAC durch Zählungen von Staumeldungen gelangt. Summiert wurde demnach jede Verkehrsmeldung, die „Stau“ oder „Stockenden Verkehr“ beinhaltete. Seine Informationen bekam der Automobilclub von verschiedenen Quellen, darunter Landesmeldestellen der Polizei und Live-Daten aus Navigationsgeräten und Smartphone-Apps. Die Zahlen zu Verkehrsunfällen von 2018 veröffentlicht das Mannheimer Polizeipräsidium in einem Monat. jor

