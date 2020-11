Autobahnen wieder frei

Rhein-Neckar.Auf den Autobahnen in der Region stehen zwei Dauerbaustellen kurz vor dem Abschluss. Während auf der A 656 zwischen Mannheim und Heidelberg bereits freie Fahrt herrscht, liegen die Arbeiten auf der A 6 zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in den letzten Zügen. Die Verantwortlichen ziehen jeweils eine positive Bilanz.

Doch im kommenden Jahr stehen schon die nächsten Großprojekte an. So muss nach Angaben von Claus Hering, Chef der Autobahnpolizei Mannheim-Seckenheim, die A 6-Brücke an der Anschlussstelle Mannheim-Schwetzingen saniert werden. Auf der A 5 bei Ladenburg wird ein weiteres Teilstück erneuert und auf der A 656 sind die Spuren in Richtung Mannheim dran. jei/bjz

