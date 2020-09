Autofahrer bleibt an Werbeschild hängen - Zeuge gesucht

Ketsch.Ein bislang unbekannter Autofahrer ist an einem Werbeschild eines Supermarktes in Ketsch hängengeblieben und im Anschluss einfach davongefahren. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall im Zeitraum zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, in der Hockenheimer Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06202/2880 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.09.2020