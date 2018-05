Autofahrer dreht durch

Anzeige

Weinheim.Unter dem Einfluss von Medikamenten hat sich ein 43-jähriger Autofahrer in Weinheim eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und dabei mehrere Menschen gefährdet. Wie die Behörden gestern mitteilten, hatte der Pkw-Fahrer aus Kassel am Dienstag gegen 21.20 Uhr in der Bergstraße einen anderen Wagen überholt, ausgebremst und sich dann auf die Motorhaube des stehenden Autos gelegt. Dessen Fahrer habe sich eingeschlossen und die Polizei um Hilfe gebeten.

Kaum sei die Streife eingetroffen, raste der 43-Jährige in seinem Auto mit Tempo 100 durch den Multring davon und missachtete mehrere rote Ampeln. Beim Abbiegen in die Cavaillonstraße habe eine Fußgängerin zur Seite springen müssen, um nicht überfahren zu werden. Seine Flucht endete laut Polizei an einer Tankstelle, wo der Fahrer ausstieg und in den Verkaufsraum ging. Als die Beamten ihn ansprachen, habe er sie mit Kanistern beworfen. Der 43-Jährige wurde überwältigt und in ärztliche Obhut gegeben. Geschädigte wählen: 06201/1 00 30. sin