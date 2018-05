Autofahrer fährt bei Kontrolle Polizisten an

Anzeige

Ein Polizist verließ den Streifenwagen und gab dem Autofahrer eindeutige Zeichen, dass er anhalten solle. Dieser ließ jedoch seinen Motor aufheulen und fuhr auf den Beamten zu. Der Polizist wurde auf die Motorhaube geschleudert und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen.

Daraufhin verfolgten die Beamten den 52-Jährigen und setzten sich mit ihrem Fahrzeug erneut vor den Wagen des Flüchtenden, um diesen zu stoppen. Der 52-Jährige fuhr mit seinem Auto in den Streifenwagen und kam schließlich zum Stillstand. Bei dem Zusammenstoß erlitt ein Beamter ein Schleudertrauma, am Polizeiauto entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Bei der anschließenden, vorläufigen Festnahme des Autofahrers leistet dieser auch noch Widerstand gegen die Beamten. Nach Angaben der Polizei stand der 52-Jährige nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. Da sich jedoch Hinweise auf eine psychische Beeinträchtigung des 52-Jährigen ergaben, wurde er stationär in einer entsprechenden Einrichtung aufgenommen. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen der Polizei dauern an.