Autofahrer filmt Unfall

Lorsch.Seine Gafferei hat einem 56-jährigen Autofahrer eine Strafanzeige eingebracht. Laut Behörden wollte er auf der A 67 einen Lkw-Unfall filmen. Zwischen Viernheim und Lorsch (Kreis Bergstraße) war am Dienstagabend ein Lastwagen nach einer Kollision mit einem anderen Lkw komplett ausgebrannt. Ein Fahrer erlitt leichte Verletzungen, den Schaden schätzt die Polizei auf 340 000 Euro.

Nach Aufhebung der Vollsperrung war der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet worden. Dabei habe der 56-Jährige aus Wiesbaden sein Handy gezückt und auf die Lastwagen gerichtet. Eine Polizistin setzte seinem Treiben ein Ende und wollte die Papiere des Autofahrers sehen. Dieser habe Gas gegeben, obwohl die Beamtin ihre Hand noch im offenen Fenster hatte. Die Frau konnte sich in Sicherheit bringen, der Wiesbadener wurde später in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Nun wird unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. sin

