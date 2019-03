Autofahrer flüchtet vor Polizei

Walldorf.Eine rasante Verfolgungsfahrt hat sich ein 31-jähriger Autofahrer in Walldorf mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten mitteilten, sollte der BMW des Mannes wegen eines zuvor in der Nähe verübten Einbruchs kontrolliert werden. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale der Streifenwagenbesatzung und flüchtete. Dabei missachtete er mehrere rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer bei Überholmanövern. In einer Kurve kam der Wagen von der Straße ab, wobei Reifen und Felge beschädigt wurden. Als der BMW kurz darauf zum Stehen kam, nahmen die Beamten den 31-jährigen Fahrer fest. In seinem Auto wurde Cannabis gefunden, der Mann stand unter Drogeneinfluss. jei

