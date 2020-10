Autofahrer überfährt Katze und flüchtet - Zeugen gesucht

Beindersheim.Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen in Beindersheim eine Katze überfahren. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 7.20 Uhr in der Stettiner Straße, Höhe Hausnummer 32. Der Unbekannte setzte seine Fahrt einfach fort. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen VW T-Roc handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06233/3130 oder 06237/9341100 an die Polizei zu wenden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020