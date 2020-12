Lorsch.Glück im Unglück hatte am Donnerstag ein zweijähriges Kind in Lorsch. Der Junge fuhr gegen 10.45 mit seinem Laufrad auf einem Gehweg, wo er vor einer Hofeinfahrt von einer 70-jährigen Mercedes-Fahrerin übersehen wurde. Nach einer Berührung stürzte der Kleine und zog sich dabei Prellungen zu, die in einer Kinderklinik nach ausführlichen Untersuchungen behandelt wurden.

