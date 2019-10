Automat mit Traktor weggezogen

Schönbrunn.Brachial sind unbekannte Täter vorgegangen, die in Schönbrunn im östlichen Rhein-Neckar-Kreis einen Zigarettenautomaten aus der Verankerung gerissen haben. Wie die Polizei erst am Wochenende mitteilte, ereignete sich die Tat in der Nacht auf Freitag. Demnach zogen die Täter den Automaten mit Hilfe eines Traktors samt Betonfundament etwa 60 Meter weit in eine Wiese. Dort wurde der Automat am Freitagmorgen um 8.15 Uhr gefunden. Ein Zeuge hatte zuvor in der Nacht zwischen 1.15 und 1.30 Uhr Schleifgeräusche gehört.

Trotz der rabiaten Vorgehensweise machten die Täter offenbar keine Beute: Der Automat wurde nicht aufgebrochen, Geld und Zigaretten habe der Betreiber an sich nehmen können, so die Polizei. Mögliche Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06271/92100.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.10.2019