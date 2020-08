Automaten gesprengt

Dannstadt-Schauernheim.Bei der Sprengung zweier Geldautomaten in Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist ein Schaden von 300 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat in der Nacht zum Donnerstag gegen 4.30 Uhr in einer Bank in der Hauptstraße. Ob Geld gestohlen wurde, darüber machten die Beamten keine Angaben. Auch zur Art und Weise der Sprengung sagte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nichts.

Der Bereich um den Tatort wurde am Morgen für etwa zwei Stunden abgesperrt, weil unklar war, ob noch Explosionsgefahr besteht. „Nach Eintreffen des Landeskriminalamts konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden“, sagt eine Sprecherin. Beim LKA in Mainz gibt es eine eigene Ermittlungsgruppe für Geldautomatensprengungen. Ob diese die Ermittlungen übernehmen wird, werde geprüft, sagte ein Sprecher. Die Tat war die 19. Sprengung in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr. Hinweise zu dem Vorfall an die Polizei unter Telefon 0621/963 27 73. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020