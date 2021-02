Autotransporter mit Neuwagen in Flammen - A6 Mannheim gesperrt

Mannheim.Auf der A6 Mannheim Richtung Karlsruhe zwischen dem Kreuz Mannheim und der Anschlussstelle Rheinau/Schwetzingen ist am Freitagabend ein Autotransporter in Brand geraten. Wie die Polizei informierte, war der Transporter mit Neuwagen beladen, von denen mindestens drei Modelle ebenfalls in Flammen standen. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr teilte gegen 20 Uhr mit, dass das Feuer gelöscht sei aber Nachlöscharbeiten weiter laufen. Die Feuerwehr Mannheim ist demnach mit vier Löschfahrzeugen und dreiTanklöschfahrzeugen vor Ort. Neben der Berufsfeuerwehr sind auch die Abteilungen Rheinau und Wallstadt im Einsatz. Die Autobahn ist derzeit in Richtung Heilbronn gesperrt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.02.2021