Ayla und Felix feilen an ihren Songs

Legt Wert auf gute Organisation: Ayla aus Heidelberg. © zdf/Enderlein

Ladenburg.Felix rappt rasant, aber noch nicht ohne Hänger. Ayla fühlt sich wie ein Fisch im Wasser – und bekommt von den Moderatoren auf Ibiza prompt eine Nixenflosse zum Schwimmen geschenkt. Beide Kandidaten aus dieser Region sind bei „Dein Song“, dem Liedermacherwettbewerb im Kinderkanal (KiKA), vorangekommen: In den jüngsten beiden Folgen feilten Ayla Janssens aus Heidelberg und Felix Mari Hessenauer aus Neckargemünd im Komponistencamp an ihren Songs.

Finale am 20. März

Für Kenner ist es keine Überraschung, den Mannheimer Gitarristen Stephan Ullmann als einen der Musikpaten zu erleben. „Olé! Das ist schon ganz gut“, bescheinigt der Profimusiker der 17-jährigen Ayla, die ihr Lied „Pura Vida“ mit glasklarer Stimme nahezu tadellos präsentiert und stilistisch fürs Konzert nun in eine Richtung „zwischen Chill und Dance“ bringen möchte.

„Felix ist sehr motiviert“, sagt Ullmann über den 18-jährigen Neckargemünder und stellt ihm eine Aufgabe: Er soll den temporeichen Sprechgesang seiner Nummer „Unlucky You“ einmal unfallfrei darbieten. Felix bezeichnet sich selbst als „ziemlich chaotisch“, während Ayla feststellt: „Alles muss organisiert sein.“ Eigentlich. Denn Ayla lernt auf Ibiza eine neue Seite an sich kennen: „Ich bin hier so entspannt!“ Wie es weitergeht, erfährt man am Montag, 9. März, um 19.25 Uhr. Im Live-Finale am Freitag, 20. März (19.10 Uhr) entscheiden die Zuschauer, wer „SongwriterIn des Jahres“ wird. pj

