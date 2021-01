Mannheim.Die Bundesstraße B 36 (Verlängerung der B 535) ist derzeit wegen eines Unfalls in Richtung Mannheim voll gesperrt. Die Sperrung befindet sich zwischen den Ausfahrten Rheinau-Hafen und Rheinau. Am Unfall sind mehrere Fahrzeuge beteiligt. Dem Verkehr Richtung Mannheim ist zu empfehlen, über die Autobahn in die Stadt zu fahren.

