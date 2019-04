B 44 eine Nacht lang gesperrt

Rhein-Neckar.Der nächste Abschnitt an der Großbaustelle rund um die Anschlussstelle auf der A 6 bei Mannheim-Sandhofen steht bevor: Die einzelnen Elemente der Autobahnbrücke in Richtung Pfalz sollen an Ort und Stelle gehoben werden. Dazu müssen allerdings sowohl die darunter verlaufende Bundesstraße 44 als auch die nordwestliche Ausfahrtsrampe, die vom Viernheimer Dreieck in Richtung Mannheim führt, komplett gesperrt werden. Die Vollsperrung soll in der Nacht vom 4. auf 5. Mai zwischen 22 Uhr und 8 Uhr stattfinden.

Sechs Einzelteile

Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe als zuständige Behörde mitteilt, müssen in dieser Nacht insgesamt sechs Einzelteile mit einem Schwerlastkran auf die fertiggestellten Widerlager gehoben werden. Ein einzelnes Element wiege rund 35 Tonnen. Die Umleitungsstrecken sind in beide Richtungen ausgeschildert und verlaufen über die Landesstraße 3110, Lampertheim-Hüttenfeld, Viernheim und Mannheim-Gartenstadt. Sobald die Montagearbeiten beendet sind, wird die Bundesstraße wieder für den Verkehr geöffnet. Die Autobahnbrücke soll bis zum Spätsommer befahrbar sein.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019