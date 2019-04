B 44 wird drei Wochen zum Nadelöhr

Rhein-Neckar.Der nördliche Stadteingang Mannheims wird im Mai zum Nadelöhr. Das Regierungspräsidium Karlsruhe saniert die marode Bundesstraße 44 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Mannheim-Sandhofen. Die beiden Fahrbahnen in Richtung Lampertheim werden saniert. Der Verkehr läuft daneben in jede Fahrtrichtung nur noch einspurig. Beginn ist am 6. Mai. „Wir hoffen, dass wir bis zum 29. Mai fertig sind“,

...