B 9: Erneute Baustelle

Frankenthal.Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 9 in Richtung Norden müssen sich ab Montag, 6. August, auf neue Behinderungen einstellen. Grund ist laut des zuständigen Landesbetriebs Mobilität (LBM) eine Fahrbahnsanierung ab der Kreuzung Europaring/Foltzring in Frankenthal bis zur Anschlussstelle Ludwigshafen-Pfingstweide. Beide Fahrspuren in Richtung Worms sind deshalb während der Bauzeit bis voraussichtlich Ende September gesperrt. Im Bereich des Anschlusses Frankenthal-Mitte werden zusätzlich die Entwässerungseinrichtungen und die Abfahrtsrampe aus Richtung Studernheim nach LU-Nord/Worms erneuert. Die Kosten betragen laut LBM insgesamt rund 1,4 Millionen Euro.

Die Umleitung erfolgt ab dem Oggersheimer Kreuz über die A 650, A 61 und die A 6 bis Ludwigshafen-Nord. Die Gegenrichtung der B 9 aus Worms Richtung Ludwigshafen/Speyer ist davon nicht betroffen. cs