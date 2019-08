Baby in Geschäft vergessen

Weinheim.Ein „abgestellter“ Maxi-Cosi mit einem Baby darin hat in Weinheim für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie es in einer Pressemitteilung hieß, hatten Kunden das Kind am Freitagnachmittag in einem Geschäft für Tierbedarf gefunden. Die Angestellten vermuteten, dass die Eltern es dort aus Versehen vergessen hatten. Sie waren zuvor vollständig mit ihrem anderen Kind beschäftigt gewesen, das sich in der „Trotzphase“ befindet.

Streifenpolizisten und eine zufällig anwesende Kinderkrankenschwester kümmerten sich am Freitagnachmittag um das Baby. Nach knapp einer Stunde meldeten sich die völlig aufgelösten Eltern. Sie waren davon ausgegangen, dass das Kind während des Einkaufs im Maxi-Cosi auf dem Auto-Rücksitz liegen würde. Das kleine Mädchen bekam von der Aufregung wenig mit und schlief die meiste Zeit über. fab

