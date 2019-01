Babyleiche im Wald: weiter Fragen offen

Viernheim/Darmstadt.Wie starb das Baby, dessen verweste Leiche ein Pilzsammler im September 2017 im Viernheimer Wald fand? Eine exakte Antwort darauf musste die Frankfurter Rechtsmedizinerin Constanze Niess im Darmstädter Unterbringungsverfahren gegen die Mutter gestern schuldig bleiben. Aus ihrer Sicht kämen Verhungern, Verdursten sowie Unterkühlung in Frage – „vielleicht in Kombination“, sagte Niess vor dem Landgericht. Aber auch Ersticken oder Gewalt gegen den Hals seien nicht ausgeschlossen.

Die Todesursache ist nicht die einzige ungeklärte Frage, die das Gericht umtreibt. Unklar ist auch, wo die 32 Jahre alte Mutter sich zwischen dem 11. und 20. April 2017 aufhielt. Am 11. April – knapp drei Wochen nach der Geburt des kleinen Michael im Klinikum Ludwigshafen – war sie mit dem Baby in der Ludwigshafener Wohnung eines psychisch kranken Bekannten angetroffen worden, bei dem sie untergeschlüpft war.

Am 20. April zog sie bei einem anderen Bekannten ein – ohne Kind. Auf die Frage, was sie dazwischen gemacht habe, wollte die 32-Jährige keine Antwort geben. Der Prozess wird am 7. Februar fortgesetzt. Die Kammer hoffe, dann fertig zu werden, sagte ein Gerichtssprecher. Der psychiatrische Sachverständige Peter Haag (Weinheim) sprach sich dafür aus, die Frau dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Sie habe zwar das Gespräch mit ihm abgelehnt, aber was er von ihr gesehen und gehört habe, passe zum Bild der paranoiden Schizophrenie. Man müsse davon ausgehen, dass sie schuldunfähig sei.

Die 32-Jährige, die in knallroter Jacke vor Gericht erschienen war, präsentierte eine wirr wirkende Geschichte über einen Bundeswehrsoldaten, in der der Satz vorkam: „Ich sollte bei meinen Kindern sein, bei beiden.“ Sie ist auch Mutter einer Tochter, für die ihr aber das Sorgerecht entzogen worden war. Möglicherweise hängt das mit dem Tod des Jungen zusammen. Er müsse dafür büßen, dass ihr die Tochter genommen worden sei, heißt es in Facebook-Posts, die die Staatsanwaltschaft bestätigt hat.

Eine Mitarbeiterin des Mannheimer Jugendamtes berichtete, als man von der Schwester der 32-Jährigen erfahren habe, dass diese im achten Monat schwanger sei und sie sich große Sorgen mache, habe man alle Mannheimer Geburtskliniken angeschrieben, später auch die in Ludwigshafen.

Weil die Frau das Klinikum Ludwigshafen ungehindert verlassen konnte, ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankenthal wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen Unbekannt.

