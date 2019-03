Bad Dürkheim: Fußgänger wird von Lastwagen überrollt und tödlich verletzt

Bad Dürkheim.Ein 89-Jähriger ist am späten Mittwochnachmittag in Bad Dürkheim von einem Lastwagen erfasst und überrollt worden. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei mitteilte, verließ der 89-Jährige gegen 17.32 Uhr ein Geschäft in der Mannheimer Straße und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn. Dort wurde er von einem vorbeifahrenden, nach Zeugenaussagen roten Lkw mit Anhänger erfasst.

Das Fahrzeuggespann setzte seine Fahrt stadtauswärts in Richtung A 650 fort. Es sei laut Polizei nicht auszuschließen, dass der Fahrer den Vorfall nicht bemerkte. Zeugen des Unfalls werden nun gebeten sich unter der Rufnummer 06322/9630 bei der Polizei zu melden.