Bad Dürkheim: Komet „küsst“ Kaffeemühlchen

Bad Dürkheim.Für Menschen, die sich fotografisch mit dem Abendhimmel und seinen besonderen Erscheinungsformen befassen, ist das Auftauchen des Kometen Neowise eine Art Hochfest. Der leidenschaftliche Bad Dürkheimer Hobbyfotograf Uli Fehr, von Haus aus Sportwissenschaftler, erlebt insofern einige schlaflose Nächte in diesen Tagen. Früh morgens zwischen drei und vier Uhr war der 49-Jährige unterwegs. Der Flaggenturm – im Dürkheimer Volksmund gerne Kaffeemühlchen genannt – bot Fehr in der Nacht auf Montag eine schöne Kulisse, um Neowise „einzufangen“. Sogar den Odenwald habe er im Dunkel der Nacht ausmachen können – so klar war’s. Der Aufwand hat sich gelohnt, wie das Bild zeigt. Im Jahr 8845 wird Fehr dann wieder früh aufstehen müssen. Dann ist Neowise zurück.

