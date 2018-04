Bad Dürkheim lacht zum Comedy-Festival

Anzeige

Bad Dürkheim.Die pfälzische Kurstadt steht an diesem Wochenende ganz im Zeichen von Kabarett und Comedy. Der Radiosender SWR 3 veranstaltet hier sein drittes Comedy-Festival unter anderem mit Mirja Boes, Ingo Appelt, Sebastian Puffpaff. Wer keine Karte für ein Gastspiel eines Künstlers hat, kann kostenlos seinen Spaß bei kurzen Kostproben und Interviews auf der Live-Bühne am Schlossplatz direkt neben der Bad Dürkheimer Spielbank haben. Gestern interviewte Moderator Kemal Goga (l.) unter anderem Matze Knop. Heute geht es von 16.30 Uhr bis 18 Uhr an dieser Stelle um den Comedy-Förderpreis für Nachwuchs-Künstler. Die fünf Kandidaten Konstantin Korovin, Amjad, Katalyn Bohn, Laura und Lisa sowie Ben Schmid kämpfen vor einer Fachjury und dem Publikum um den Sieg. Der Eintritt ist frei. bjz/