Bad Dürkheim: Mannheimer Familie Morr übernimmt Gebrüder Meurer Hotel

Großkarlbach.Über 30 Jahre waren sie eine der ersten kulinarischen Adressen in der Pfalz: die Gebrüder Meurer. Jetzt ist das riesige Anwesen in Großkarlbach, das sich von der Straußwirtschaft zur anerkannten Adresse für stilvollen Genuss entwickelt hat, in neue Hände gegangen. Die Mannheimer Familie Morr hat das 22 000 Quadratmeter große Areal im Kreis Bad Dürkheim von Wolfgang und Harry Meurer gekauft und

...