Bad Dürkheimerin bringt es auf den Punkt

Bad Dürkheim/München.Sie gibt gestressten Berufstätigen Tipps, wie sie ihre Zeit klarer einteilen können. Nun hat bei der Bad Dürkheimerin Verena Kiy selbst alles auf die Sekunde gepasst: In München hat sie beim „Internationalen Speaker Slam“ den Excellence Award gewonnen.

Vier Minuten Zeit hatte die Wahl-Pfälzerin, um ihr Thema „Der Zauber des Anfangs“ möglichst spannend und emotional eingängig vorzustellen und so das Publikum sowie eine Fachjury für sich einzunehmen. „Der Zauber des Anfangs ist das, was Menschen bewegt, die ein Unternehmen gründen oder es bereits getan haben“, beschreibt Kiy (43) ihre Botschaft. 20 Jahre Berufserfahrung bringt die gebürtige Westfälin mit, die mit Mann und Hund Karlson in der Pfalz lebt. 15 Jahre war sie in nationalen und internationalen Vertriebsorganisationen, der Industrie und der Gastronomie tätig und hat viel Erfahrung in Führungspositionen. Dann gründete sie ihre „Manufaktur für Impulse“, berät bei der Führungskräfteentfaltung und Organisation. Darüber hinaus schlägt ihr Herz für Persönlichkeitswachstum und moderne Führungskultur.

„Es geht um die emotionale Achterbahnfahrt, die Unternehmer sowohl in der Gründungsphase als auch danach immer wieder durchlaufen“, kommt Kiy auf ihr Siegerthema zurück. Überreicht hat ihr den Preis Hermann Scherer, der als Vortragsredner und Autor bekannt ist („Denken ist dumm – Wie sie trotzdem klug verhandeln“, 2014).

Ihr Mann, Jan Kiy, betreibt das Restaurant „Honigsäckel“ in Bad Dürkheim. Nebenberuflich ist Verena Kiy seit drei Jahren als freie Rednerin auf Trauungen tätig: „Das ist mein Herzensprojekt.“ Sie liebt es, den Geschichten der Paare zuzuhören und daraus Reden zu schreiben.

Der Internationale „Speaker Slam” fand nach New York, Wien, Hamburg und Stuttgart zum vierten Mal in München statt. Kiy hat dort zudem mit 70 weiteren Teilnehmern aus 20 Ländern einen Weltrekord aufgestellt: So viele Redner wie nie traten an einem Abend auf. Auf Youtube kann man alle Beiträge ungekürzt sehen – Kiys Auftritt beginnt etwa bei Minute 4:43.

