Bademeister attackiert - 41-jähriger Mann als Verdächtiger ermittelt

Nach dem Angriff auf einen Bademeister im Ketscher Freibad (wir berichteten) hat die Polizei nun einen 41-jährigen Verdächtigen ermittelt. Der Mann aus dem Raum Ludwigshafen soll am vergangenen Samstag den Bademeister mehrmals getreten und ins Gesicht geschlagen haben, nachdem dieser in aufgefordert hatte, dass der Verzehr von Chips am Beckenrand nicht erlaubt sei.

Daraufhin wurde der 41-Jährige aggressiv und schrie den 28-Jährigen an. Im weiteren Verlauf war es zu den tätlichen Angriffen gegen den 28-Jährigen gekommen, der dabei leicht verletzt worden war. Nachdem mehrere Badegäste dem Opfer zu Hilfe gekommen waren, war der Täter noch vor Eintreffen der verständigten Polizei zusammen mit einem Begleiter in einem Auto geflüchtet.

Nach Angaben der Polizei machte der Verdächtige bei seiner Vernehmung keine Angaben.