Bademeisterin lobt Besucher

Bad Dürkheim.Mit Flatterband abgeteilte Liegeflächen, morgendliche Schwimmer-Schlangen, viel Platz im Becken, Bade-Ampeln, Masken-Diskussionen und ein Sommer, der gefühlt viel zu schnell vorbei war – Schwimmmeisterin Alena Wetz erzählt von einer ungewöhnlichen Freibad-Saison im Dürkheimer Salinarium – und lobt die Besucher. „Normalerweise haben wir im September geschlossen und machen Revision, weil der Wurstmarkt gefeiert wird. Wegen der Corona-Krise haben wir die Arbeiten auf die Zeit des Lockdowns im April vorgezogen. Deshalb können die Badegäste das tolle Spätsommerwetter noch einmal richtig ausnutzen“, sagt die Fachangestellte für Bäderbetriebe.

Das Salinarium war am 27. Mai das erste Freibad in der Pfalz, das von der Erlaubnis Gebrauch gemacht hat, wieder zu öffnen. „Wir haben mit 150 Besuchern und abgeteilten Plätzen auf der Liegewiese angefangen. Als das Abstand halten gut geklappt hat, haben wir mehr Gäste zugelassen. Es war ein ständiges Ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Aber mit jeder Lockerung ist es einfacher geworden.“ Schwierig sei die Zeit gewesen, als nur zwei Haushalte gemeinsam unterwegs sein durften. „Manchmal wollten uns Gruppen von Jugendlichen weismachen, dass sie alle in zwei Haushalten leben“, erinnert sie sich. Die meisten hätten es im Gespräch eingesehen und sich dann auf verschiedene Decken gesetzt. „Und wer partout keine Einsicht zeigen wollte, musste eben gehen.“

Regeln werden eingehalten

Badegäste im Foyer und im Umkleidebereich daran zu erinnern, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, geht bei der 23-Jährigen schon automatisch. „Manche strahlen mich dann an, wedeln mit ihrer Maske in der Hand herum und sagen: ,Schau’ ich hab’ sie doch hier’. Ich sage dann immer, ,da nützt sie leider nichts’, und die meisten ziehen sie auch schnell an“, erzählt sie. Unbelehrbare gebe es selten. „Es gibt schon Leute, die ein bisschen diskutieren, aber eigentlich klappt es auch mit dem Abstand halten gut.“

Mittlerweile dürften sich 320 Menschen zeitgleich im Salinarium aufhalten. Wer zum Schwimmen nach Bad Dürkheim fahren möchte, sollte deshalb vorher die Internet-Seite aufrufen: „Dort haben wir eine Bade-Ampel, die genau anzeigt, ob noch Platz ist oder nicht. Ist die Ampel rot, muss man so lange warten, bis jemand das Freibad verlässt, ehe man hinein darf. In den heißen Sommerferienwochen waren viele Leute deshalb morgens schon lange vor der Öffnung da und haben in einer Schlange bis auf den Parkplatz gestanden, um sich den Eintritt zu sichern“, erzählt Wetz. Denn einen Schichtbetrieb mit einzeln buchbaren Blöcken gibt es in Dürkheim nicht. „Wer drin ist, darf so lange bleiben, wie er gerne möchte.“

Vor allem für die Schwimmer sei die Besucherbeschränkung eigentlich gut gewesen: „An normalen Hochsommertagen haben wir manchmal 4000 Menschen pro Tag hier, da kann man nirgendwo mehr Bahnen schwimmen. Dieses Jahr waren es höchstens 800 Leute über die komplette Öffnungszeit verteilt – so viel Platz zum Schwimmen gab es noch nie.“ Ab und zu habe sie Besucher, die am Beckenrand saßen oder standen verscheuchen müssen, weil sie im Weg waren. „Aber das war alles“. Einfacher sei auch die Aufsicht über Becken und Liegewiese gewesen. „Normalerweise haben wir auf der Wiese Unterstützung von einem Security-Dienst, das war diesmal nicht notwendig.“ Trotzdem wünscht sich die 23-Jährige einen ganz normalen Sommer 2021: „Es wäre schön, wenn wir wieder alle Menschen ins Bad lassen könnten, die sich abkühlen möchten.“

Hallensaison startet am Montag

Wenn am kommenden Montag, 21. September, das Hallenbad geöffnet wird, beginne für das Team des Salinariums eine wahrscheinlich ebenso außergewöhnliche Wintersaison. „Wir öffnen auch Whirlpool, Außenbecken, Rutsche und Planschbecken, aber es darf immer nur eine bestimmte Anzahl von Gästen zeitgleich im Wasser sein.“

Da der Platz um die Becken in der Halle im Gegensatz zum weitläufigen Außengelände sehr begrenzt sei, starte man mit einer Obergrenze von 75 Besuchern. „Wir arbeiten einfach wieder mit dem Prinzip Versuch und Irrtum – da haben wir jetzt ja Übung drin.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020