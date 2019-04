Bäume auf Fahrbahnen und Gleisen

Speyer/NEustadt.Ein Sturm hat am Mittwoch gegen 18.15 Uhr die Feuerwehren in der Region auf Trab gehalten. Bäume kippten plötzlich auf Autobahnen, teilweise mussten Zugstrecken stillgelegt werden. Gewütet hat der Sturm besonders auf der A 6 zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Walldorfer Kreuz, wo mehrere Bäume umstürzten und die Zufahrt zu einem Parkplatz blockierten. Mitten in der Abfahrt von der A 6 zur A 61 Richtung Speyer lag ebenfalls ein Baum. Feuerwehrleute rückten mit Kettensägen an, um die Stämme zu beseitigen. Auf dem Rastplatz Mönchberg an der A5 bei Walldorf fiel ein Baum auf einen Sattelzug aus Polen.

Zugstrecke zeitweise gesperrt

Vor allem in Speyer häuften sich Meldungen beschädigter Autos. Drei stehende Fahrzeuge wurden durch umstürzende Fahrräder, umgewehte Bauzäune oder herabfallende Dachziegel beschädigt. Gesamtschaden: etwa 16 000 Euro.

Zwischen Neustadt und Bad Dürkheim musste der Zugverkehr für etwa zwei Stunden eingestellt werden, weil ein Baum auf die Gleise gefallen war. Das twitterte die Deutsche Bahn. sal

