Worms.Mehrere Bäume sind in der Nacht zu Samstag in der Wormser Innenstadt in Brand geraten. Der Feuerwehr gelang es nach Polizeiangaben schnell, die Flammen zu löschen. Das Feuer in der Erenburger Straße, das gegen 2 Uhr ausgebrochen war, hatte gedroht, auf ein Wohnhaus überzugreifen. Deswegen wurde das Gebäude vorsorglich evakuiert. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, auch das Wohnhaus blieb unversehrt. Die Polizei bittet um Hinweise.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020