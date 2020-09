Bagger beschädigt Leitung

Rhein-Neckar.In Dossenheim, Schriesheim und Edingen-Neckarhausen ist am Montagnachmittag gut 1,5 Stunden lang der Strom ausgefallen. Bei Erdarbeiten war in Dossenheim eine Stromleitung beschädigt worden, teilten die Polizei und der Energieversorger EnBW mit. Auch der Schienenverkehr der Linie 5 wurde kurz unterbrochen.

Kurz nach 14 Uhr hatte das Kabel in der Nähe der Umspannstation Beethovenstraße in Dossenheim einen Schaden erlitten. Betroffen waren knapp die Hälfte von Dossenheim, der nord-westliche Teil von Schriesheim sowie etwa ein Drittel von Edingen. In einer ersten Meldung ging man davon aus, dass bei den Arbeiten am Raiffeisenplatz eine „Phosphorbombe“ freigelegt worden sei.

