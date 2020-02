Bahnhof nach Gasalarm gesperrt

Biblis.Aus dem Waggon eines Güterzugs im Bibliser Bahnhof (Kreis Bergstraße) ist ein brennbarer flüssiger Stoff ausgetreten. Der Bahnhof sei daraufhin am Sonntagabend komplett gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag. Der Lokführer hatte einen unangenehmen Geruch an seinem Zug bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr der BASF seien hinzugerufen worden, sagte der Sprecher. Diese stellten bei einem Güterwagen Gasgeruch fest. Der Waggon sei vom Zug abgetrennt und abgedichtet worden. Die Polizei gehe derzeit nicht davon aus, dass das Leck durch Fremdeinwirkung entstanden sei, sagte der Sprecher.

Zweiter Einsatz am Montag

Am Montagmorgen war die Sperrung des Bahnhofs nach Polizeiangaben zunächst aufgehoben worden. Allerdings trat an dem abgestellten Waggon erneut ein starker Geruch auf, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Das Ventil sei erneut undicht gewesen. Deshalb fiel die Entscheidung, den Stoff in einen anderen Behälter umzufüllen. lhe/ps

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020