Bande falscher Polizisten fliegt auf

Heilbronn/Rhein-Neckar.Die Polizei hat eine Bande von Trickbetrügern gefasst, die in der Region aktiv gewesen sein sollen. Rund 20 Tatverdächtigen wird zur Last gelegt, man habe sich gegenüber Senioren telefonisch als Polizisten ausgegeben und sie um Bargeld sowie um Schmuck geprellt. Der Gesamtschaden soll rund 500 000 Euro betragen.

Federführend bei den Ermittlungen ist die Polizei in Heilbronn, die ihren Fahndungserfolg am Montag öffentlich machte. Eine Sprecherin sagtedem "Mannheimer Morgen", die jüngsten Festnahmen seien in Mannheim erfolgt.

Juwelier als Hehler?

Ins Netz ging den Beamten unter anderem ein 23-Jähriger aus Ludwigshafen, der in der Mannheimer Innenstadt einen Juwelierladen betreibt. Er soll gestohlene Schmuckstücke entgegengenommen haben, obwohl er von deren Herkunft gewusst habe. Festgenommen wurden auch eine 19-Jährige und 20-Jähriger aus Viernheim. Die drei sind Deutsche. Zur Bande sollen auch ein 21-jähriger Italiener und ein 26-jähriger Libanese gehören, ebenfalls aus Viernheim.

Nach Angaben der Heilbronner Ermittler war die Bande bestens organisiert. Die Mitglieder würden „spätestens seit Oktober 2018 arbeitsteilig, konspirativ und hochprofessionell zusammenwirken, um gutgläubige, ältere Menschen mit ihrer Betrugsmasche ganz erheblich zu schädigen“. Sie sollen als angebliche Polizeibeamte ihre Opfer vor Einbrechern gewarnt haben, um sie zur Herausgabe ihrer Ersparnisse und Wertgegenstände zu bewegen.

Die Masche der Bande: Im Telefonbuch hatten sie nach älter klingenden Vornamen gesucht, wie der Leiter der Kriminalpolizei Heilbronn, Thomas Schöllhammer, erklärte. Über mehrere Stunden seien die Opfer dann "weichgekocht" worden, oft bei Anrufen mitten in der Nacht: Ihnen wurde weisgemacht, gewaltbereite Einbrecher hätten es auf ihr Erspartes abgesehen - es sei nur sicher, wenn die Polizei es abhole.

Die Opfer sind zwischen 63 und 86 Jahren alt. Auf ihren Telefon-Displays erschien die Notrufnummer 110 - tatsächlich kamen die Anrufe allerdings aus der Türkei. Im besten Deutsch setzten "Keiler", wie die Ermittler sie nennen, die Angerufenen unter Druck. Diese "Keiler" seien psychologisch geschult und sehr sprachgewandt, betonte Oberstaatsanwalt Martin Renninger. "Es ist perfide und hochprofessionell gemacht. Kein Wunder, dass die Leute darauf reinfallen."

Einzeltaten in der gesamten Region

Nachgewiesen werden können den Trickbetrügern bislang laut Polizei zwölf Einzeltaten in Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Hohenlohekreis, Karlsruhe, Ludwigsburg, Pforzheim, Sinsheim und Speyer sowie im Kreis Bergstraße. Ein Großteil der erzielten Gewinne sind den Ermittlungen zufolge in die Türkei transferiert worden.

Die fünf Festgenommenen aus Ludwigshafen und Viernheim wurden mittlerweile in Heilbronn einem Amtsrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Diese wurden bei zwei der Verdächtigen gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, sie kamen wieder frei. Die drei anderen sitzen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. (mit dpa)