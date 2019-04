Bande soll 420 000 Euro ergaunert haben – drei falsche Polizisten in Untersuchungshaft

Viernheim/Gorheimertal/Darmstadt.Eine Bande falscher Polizisten soll etwa 420 000 Euro von Senioren ergaunert haben. Wie Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt mitteilten, wurden am Montag drei weitere Verdächtige festgenommen. Hierbei handelt sich um drei junge Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren aus Gorxheimertal und Viernheim. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.

Die Durchsuchung der Wohnräume von zwei der drei Tatverdächtigen fand am Montag im Rahmen eines bundeslandübergreifenden Polizeieinsatzes statt. Dabei konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden, unter anderem ein hochwertiger Mercedes, der nach Angaben der Polizei als Tatmittel in Betracht kommt. Noch am selben Tag wurden alle drei Männer in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Bereits im Februar waren führende Mitglieder der Bande überführt worden, auch diese sitzen in Untersuchungshaft. Seit Oktober 2018 ermittelt eine eigens dafür eingerichtete Ermittlungsgruppe gegen die Bande, der mindestens zwölf Einzeltaten zur Last gelegt werden. (tbö/pol)