Bank und Polizeiposten in Leimen wegen Angriff mit Buttersäure geräumt

Leimen.Wegen einer übelriechenden Substanz ist am Freitagvormittag in Leimen die Volksbank und der Polizeiposten in der Schwetzinger Straße geräumt worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage bestätigte, erreichte gegen 10 Uhr ein erreichte Notruf die Rettungsleitstelle - mehrere Personen in der Bank würden nach Austritt eines unbekannten Stoffes unter Atemwegsreizungen leiden. Umgehend rückten Feuerwehr und Rettungsdienst an, der Bereich um die Schwetzinger Straße wurde gesperrt.

Zehn Mitarbeiter der Bank und drei Polizeibeamte mussten das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte nach Angaben der Polizei im Vorraum der Bank eine zerbrochene Glasampulle finden. Die Polizei sprach zunächst von einer „Stinkbombe“. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass es sich bei der Substanz um Buttersäure handelte.

Die Feuerwehr belüftete das Gebäude, der Einsatz war gegen 11.45 Uhr wieder beendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.