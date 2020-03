Barock-Bau billig verkauft

Bad Bergzabern.Die Sanierung kostete Millionen und war politisch umstritten: Jetzt ist das Schlosshotel in Bad Bergzabern für 1,4 Millionen Euro an einen Investor aus Worms verkauft worden. „Die Stadt wollte das Hotel von Beginn an nicht auf Dauer behalten“, sagte Bürgermeister Hermann Augspurger (FWG) am Dienstag. Aus Steuergründen habe aber eine Frist von zehn Jahren eingehalten werden müssen. Bei dem Kaufpreis handele es sich um einen 2009 errechneten Ertragswert.

Für sieben Millionen Euro saniert

Der Umbau des Barockgebäudes hatte rund sieben Millionen Euro Steuergeld verschlungen. Das Land habe sich mit einer Förderung beteiligt, sagte Augspurger. „Ohne diese wäre die Sanierung unmöglich gewesen. Sehr wahrscheinlich hätten wir jetzt eine Ruine dort stehen. Jetzt haben wir ein schönes Entrée in die Altstadt.“ Kritik am Verkauf kommt vom Bund der Steuerzahler. Ein Bombengeschäft für den Investor, ein Fiasko für die Steuerzahler, heißt es dort. Die CDU-Landtagsopposition sprach von einem „Schnäppchenpreis“. Der frühere Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) habe damals seine „Macht“ genutzt, um seinem Heimatort „eine Wohltat zukommen zu lassen“. lrs

