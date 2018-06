BASF-Mitarbeiter bei Brand schwer verletzt

Ludwigshafen.Bei einer Verpuffung mit Folgebrand ist im Werksteil Süd der BASF am Sonntagabend ein Mitarbeiter schwer verletzt worden. Nach Unternehmensangaben zog sich der Mann so schwere Verbrennungen zu, dass er nach der Behandlung durch einen BASF-Notarzt stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

In einem Kunststoff herstellenden Betrieb war es den Angaben zufolge zu einer

...

Sie sehen 32% der insgesamt 1235 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.10.2011