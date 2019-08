BASF-Prozess: Opfer-Anwalt fordert zweieinhalb Jahre Gefängnis

Frankenthal.Im Prozess um die BASF-Explosionskatastrophe mit fünf Toten und vielen Verletzten vor dem Landgericht Frankenthal hat Opfer-Anwalt Alexander Klein, der die Eltern eines getöteten Feuerwehrmanns vertritt, eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren gefordert. „Ich habe auch Mitleid mit Ihnen, aber ich kann keinen anderen Antrag stellen, als sie ins Gefängnis zu stecken. Alles andere kann man den Angehörigen und der Öffentlichkeit nicht zumuten“, sagt er zu dem angeklagten Schlosser aus Mannheim, der zusammen gesunken auf seinem Stuhl sitzt.

Zuvor hat die Staatsanwaltschaft eine Bewährungsstrafe von einem Jahr wegen fahrlässiger Tötung in fünf Fällen sowie dem Herbeiführen eine Sprengstoffexplosion gefordert. Oberstaatsanwalt Dieter Zehe betont, dass das Unglück - wie in der Anklage formuliert - einzig auf ein Augenblicksversagen des angeklagten Schlossers aus Mannheim zurückgeht. Es gebe keinerlei Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten anderer Personen.

Der Stand der Sicherheitstechnik an den Rohr- und Fernleitungen bei der BASF sei erfüllt und alle Vorgaben eingehalten gewesen. Zwar sei es „suboptimal“, dass nur alle 200 Meter eine Kennzeichnung auf den Leitungen angebracht war, „aber so war es genehmigt“. „Bei der BASF ist definitiv nicht alles richtig gemacht worden, aber das Unglück ist nicht passiert, weil sich jemand nicht an Regeln gehalten hat, sondern weil der Angeklagte einen Moment lang nicht aufgepasst hat“, so Oberstaatsanwalt Dieter Zehe. Nach dem Schnitt in die falsche Leitung sei nichts mehr zu retten gewesen. Dass bei der BASF - anders als in anderen Chemieunternehmen - die Rohrleitungen nicht durchgängig farbig angestrichen seien, um Verwechslungen zu verhindern, ist für den Anklagevertreter dennoch unverständlich. „Ich kann nicht nachvollziehen, dass die BASF das auch heute noch nicht macht.“

Auch für Klein gibt es keinen Zweifel daran, dass der Angeklagte die verhängnisvolle Kausalkette mit dem Fehlschnitt in Gang gesetzt hat. Allerdings ist er von einem Mitverschulden der BASF überzeugt. Außerdem müsse man nach der Beweisaufnahme überlegen, ob auch den TÜV und die Aufsichtsbehörden, die die Anlage genehmigt hatten, eine Mitschuld treffe. „Ich bin furchtbar enttäuscht, wenn ich sehe, was die BASF alles über die Gefährlichkeit der Ethylenleitung wusste, und was sie getan hat, um die Sicherheit zu erhöhen. Doch egal wie, bei fünf Toten, mehreren Schwerverletzten, einem Schaden von 500 Millionen und einer groben Fahrlässigkeit sei eine Bewährungsstrafe „nicht tat- und schuldangemessen“. Zum Abschluss seines Plädoyers zeigt Klein einen Film über den getöteten Sohn seiner Mandanten. „Bei Tötungsdelikten sehen wir immer nur den Angeklagten, aber nie das Opfer. Es ist ein Anliegen meiner Mandanten, ihrem toten Sohn hier ein Gesicht zu geben.“ Der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Lingenfeld wurde nur 38 Jahre alt.