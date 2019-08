BASF-Prozess: Staatsanwalt fordert ein Jahr auf Bewährung

Frankenthal.Im Prozess um die BASF-Explosionskatastrophe mit fünf Toten und vielen Verletzten vor dem Landgericht Frankenthal hat die Staatsanwaltschaft am Vormittag eine Bewährungsstrafe von einem Jahr wegen fahrlässiger Tötung in fünf Fällen sowie dem Herbeiführen eine Sprengstoffexplosion gefordert. Oberstaatsanwalt Dieter Zehe betont, dass das Unglück - wie in der Anklage formuliert - einzig auf ein Augenblicksversagen des angeklagten Schlossers aus Mannheim zurückgeht.

Es gebe keinerlei Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten anderer Personen. Der Stand der Sicherheitstechnik an den Rohr- und Fernleitungen bei der BASF sei erfüllt und alle Vorgaben eingehalten gewesen. Zwar sei es „suboptimal“, dass nur alle 200 Meter eine Kennzeichnung auf den Leitungen angebracht war, „aber so war es genehmigt“. „Bei der BASF ist definitiv nicht alles richtig gemacht worden, aber das Unglück ist nicht passiert, weil sich jemand nicht an Regeln gehalten hat, sondern weil der Angeklagte einen Moment lang nicht aufgepasst hat“, so Oberstaatsanwalt Dieter Zehe.

Nach dem Schnitt in die falsche Leitung sei nichts mehr zu retten gewesen. Dass bei der BASF - anders als in anderen Chemieunternehmen - die Rohrleitungen nicht durchgängig farbig angestrichen seien, um Verwechslungen zu verhindern, ist für den Anklagevertreter dennoch unverständlich. „Ich kann nicht nachvollziehen, dass die BASF das auch heute noch nicht macht.“