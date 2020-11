BASF sagt alle Veranstaltungen bis einschließlich 1. Januar 2021 ab

Ludwigshafen.Wegen der Corona-Pandemie sagt BASF alle öffentlichen Veranstaltungen vom 1. Dezember bis einschließlich 1. Januar 2021 ab. Dies betrifft alle Veranstaltungen im Rahmen des BASF-Kulturprogramms, einschließlich des Neujahrskonzerts, alle Aktionen im Besucherzentrum sowie die Veranstaltung des BASF-Genießerkalenders. Am Standort Ludwigshafen können nach Unternehmensangaben bis zum 31. Dezember keine Veranstaltungen etwa in Konferenzzentren, im Besucherzentrum oder im Gesellschaftshaus mehr durchgeführt werden, auch nicht von Dritten.

Das Besucherzentrum bleibt inklusive der regulären Winterschließung bis mindestens 17. Januar 2021 geschlossen. In diesem Zeitraum finden auch keine Werksrundfahrten statt. Im Januar 2021 ist kein Erlebnis-Samstag geplant. Die Schülerlabore bleiben mindestens bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres geschlossen.

Die ursprünglich vom 2. November bis 20. Dezember geplante Sonderausstellung im Besucherzentrum „Die IG Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz. Wirtschaft und Politik im Nationalsozialismus“, kann im Dezember ebenfalls nicht gezeigt werden. Die am 8. Dezember im Rahmen des Begleitprogramms geplante Lesung mit Andrea von Treuenfeld aus ihrem aktuellen Buch „Leben mit Auschwitz“ wird virtuell angeboten.

Karten für das BASF-Kulturprogramm, die über den Webshop erworben wurden, werden laut Anilin automatisch innerhalb der nächsten zwei Wochen per Banküberweisung an die Kunden rückerstattet. Alle Kunden, die Tickets erworben haben, werden über das Vorgehen schriftlich informiert.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020