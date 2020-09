BASF spendet an Hilfswerk

Bei der Verladung der Spende (v.r.): Michael Heinz, Christoph Jäkel und Jan-Peter Mittwollen. © BASF

Ludwigshafen.Die BASF spendet 40 000 Liter Handdesinfektionsmittel aus ihrer Hilfsaktion „Helping Hands“ dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR. „Wir wollen damit die Organisation in ihrem wichtigen Kampf gegen Covid-19 in den Flüchtlingslagern unterstützen“, sagte Michael Heinz, Standortleiter in Ludwigshafen und Vorstandsmitglied der BASF.

Die Gesamtmenge wird in Kanistern

