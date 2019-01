BASF und Hafenbetreiber in Mannheim und Ludwigshafen diskutieren Güterseilbahn über den Rhein

Mannheim.Eine Güterseilbahn zwischen Mannheim und Ludwigshafen: Das war in der Vergangenheit immer mal wieder ein Thema, wenn nach Antworten auf die drohenden Verkehrsprobleme in der Region gesucht wurde. Aktuell beschäftigt der Gedanke an ein solches Projekt die Häfen der Nachbarstädte und die BASF. „Wir haben einen freien Gutachter gebeten, sich das anzusehen“, sagte der Mannheimer Hafendirektor Roland Hörner auf Anfrage. Er schränkt allerdings ein: es sei noch kein Projekt im Werden, die drei dächten nur „ein bisschen“ nach. „Jetzt überlegt man einfach mal: Ist es einfach nur Quatsch, oder kann man sich ernsthaft damit befassen?“ Eine Antwort des Gutachters werde im Laufe des Jahres erwartet.

Firmen haben Angst

Die Rheinbrücken zwischen den Städten sind ein Nadelöhr für den Verkehr, außerdem treibt der geplante Abriss der Hochstraße Nord in Ludwigshafen den Firmen der Region den Angstschweiß auf die Stirn. Wegen der schwierigen Situation der Brücken habe man sich Gedanken über mehrere Optionen gemacht, unter anderem über die Güterseilbahn, sagte Hörner. Er selbst sei „völlig ergebnisoffen“. Sein Optimismus sei aber „nicht überbordend“, erklärte der Geschäftsführer der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH.

Da sei zum Beispiel der Frage der Kosten. Er wisse nicht, ob das Projekt finanziell gefördert würde. „Das wäre ein Hammer, wenn das klappen würde“, sagte Hörner über das potenzielle Projekt. Er stellte aber auch klar: „Wir wären auf keinen Fall Betreiber einer solchen Bahn.“

Der Gutachter solle nun überlegen, ob das Projekt mit „normalem Aufwand“ zu machen sei. „Dann werden wir vielleicht eine Arbeitsgruppe bilden, da müssen auch andere eingeschaltet werden“, sagte Hörner. Aber: „Soweit sind wir nicht.“ Die Initiative zum Gespräch über das Projekt ging nach seinen Angaben vom Hafen Mannheim aus. Eine Sprecherin der BASF bestätigte, dass es Gespräche gebe, ergänzte aber, es sei „noch offen, wohin es geht“. Auf die Frage nach anderen Überlegungen in Sachen Brückenentlastung wies Hörner darauf hin, dass unter anderem erwogen wird, eine Fähre oder Schiffe mit weniger Tiefgang einzusetzen.

Der Verkehrsreferent des Verbandes Region Rhein-Neckar, Thomas Satzinger, sagte, eine Güterseilbahn könne dazu beitragen, die Lebensdauer einer Brücke zu erhöhen. Der Verschleiß durch den Lkw-Verkehr sei sehr hoch. Sie sei auch planerisch wesentlich leichter umzusetzen als die einst erwogene Personenseilbahn über den Rhein. In der Region werden schon länger Pläne entwickelt, die beim Abriss der Hochstraße Nord dazu beitragen sollen, dass die Menschen so problemlos wie möglich über den Fluss pendeln können. In diesem Zusammenhang war schon eine Seilbahn für den Personen- beziehungsweise Gütertransport zwischen den Städten erwogen worden.

Projekt Personenseilbahn ruht

„Das Seilbahnprojekt als zusätzliche Verbindung zwischen Ludwigshafen und Mannheim ruht nach unserer Kenntnis aktuell“, sagte der Geschäftsführer Handel, Verkehr, Dienstleistungsgewerbe der IHK Rhein-Neckar, Artin Adjemian, auf Anfrage. „Für die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim gibt es Überlegungen für den Einsatz einer Personenseilbahn als Element des Verkehrskonzeptes im Stadtgebiet.“

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar hatte 2015 eine Potenzialstudie zu einer Personenseilbahn zwischen den Städten in Auftrag gegeben. Untersucht wurden zwei Varianten. Die Studie habe ergeben, dass potenzielle Seilbahn-Nutzer zu 80 bis 90 Prozent aus dem bisherigen Kreis der Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs kämen, erinnerte sich Satzinger. „Das hätte für die Hochstraßengeschichte nichts gebracht. Wir hätten keinen Entlastungseffekt hingekriegt.“ Die Ergebnisse seien besprochen worden, „aber dann ist es nicht mehr weitergegangen.“

Könnte eine flussüberspannende Personenseilbahn noch einmal Thema werden? „Wenn man im bestehenden öffentlichen Nahverkehr etwas wegnimmt, macht es keinen Sinn“, sagte er. Aber wenn sich in Sachen Umwelt und Verkehr die Situation verschärfe und Politik und Gesellschaft zu dem Schluss kämen, es müsse mittel- bis langfristig mehr getan und die ÖPNV-Kapazität über den Rhein ausgeweitet werden, dann könne der Seilbahn-Gedanke wieder interessant sein. (bild: Tröster)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019